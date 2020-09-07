未補價居屋出租計劃自訂價格成漏洞　最貴成交月租1.5萬

公屋輪候時間有增無減，市民上樓遙遙無期，香港房屋協會早前優化「未補價資助出售房屋—出租計劃」，容許合資格業主出租整個未補價單位或個別睡房，予公屋輪候冊合資格市民，以解燃眉之急。不過計劃「半桶水」，當局未有為租金設限，本報發現多個單位月租索價過萬港元，東區一個兩房單位更以一萬五千元月租承租，價錢媲美私人樓宇。有議員批評計劃成效不彰，當局未有擬訂租金上限，「做啲唔做啲」，容許業主享盡免補價之利，卻「開高價」出租，最終未能解決基層捱貴租之苦。

截至今年8月17日，該計劃只錄得37宗租賃成交，成交未見踴躍。本報翻查資料，位於筲箕灣東欣苑的低層兩房或以上的單位錄得以月租1.5萬港元承租，價錢貼近市價。對比同區私人住宅，嘉亨灣低層兩房單位，只需1.6萬港元月租；同區藍籌屋苑太古城翠湖台兩房單位亦僅需1.85萬港元月租。

房協回應指計劃旨在透過善用現有的房屋資源，為合資格的公屋輪候人士提供過渡性住屋選擇。根據資料，成交個案的單位面積介乎216至647平方呎，月租介乎5500元至1.5萬港元，當中近9成個案的月租為1萬港元或以下。所有成交個案的租金均由業主及租戶雙方自行協定，一般而言，租金水平會受地區、樓齡、樓層、面積、單位質素和配置，及景觀等因素影響。

房委會委員柯創盛指計劃原意是好，但是成效不彰，直言輪候公屋人士多為基層市民，貼近市價的租金對他們有一定壓力，最擔心「少數怕長計」，認爲房協可考慮提供租金優惠，如半年優惠。他強調政府有充足資源及財力支援計劃，房協必要時可向政府求助，由房協承擔租金差額，減輕租戶的負擔。

他又批評房協宣傳計劃力度不足，未能精準地針對租戶目標群，導致部分長者未能得悉計劃，計劃反應一般。他建議房協可與地區組織合作宣傳計劃，以及加強在屋邨辦事處宣傳。

房委會委員郭偉強則稱計劃反應冷淡屬意料之內。他直言居屋業主大多用作自住，僅有少部分業主有意欲放租，而且貼近市價的租金令不少合資格人士卻步，令供求都相對少。他又指計劃能夠增加租盤供應，提升輪候公屋戶的生活質素。然而，他稱不排除部分業主會「開高價」，認爲當局可總結計劃後研究擬訂租金上限，按市場價格劃一租金上限，但需留意租金上限會否令業主卻步，變相減少供應。同時，他提出可考慮由房協或房委會介入租賃交易，再由當局向合資格租戶提供相應的租金津貼。