東方民調：美食車限制多　業界叫鬆綁政府扮聾

無能港府官僚體制，欠缺配套推動產業，令新興產業走上末路。有美食車自去年十月起已休業，血本無歸決定不再續約，亦有營運者賤賣食物工場止蝕，至少有四架美食車有意退出，美食車先導計劃隨時「玩完」。有議員認為港府支援及配套不足，導致經營困難，業界則炮轟港府規管太多，又漠視經營者意見，最後將美食車推向深淵。

旅遊事務署推行美食車先導計劃三年半以來，美食車的營業額逐年下跌，雖然港府聲稱已因應疫情為美食車提供減租七成半，但多個指定營運場地的泊位已關閉，目前全部美食車已停運。

有業界透露，疫情至今僅領取過港府一次性八萬元抗疫基金資助，根本不足以繳付租金雜費。由於不能開工，他們早於三月前已解僱所有員工，故連保就業計劃亦未能參加，若港府第三輪防疫抗疫基金沒有涵蓋美食車，難以繼續營運。

港府推出美食車先導計劃旨在為香港的旅遊景點增添趣味和活力，為旅客及本地居民提供多元化、富創意和高質素的美食選擇。但計劃的指定營運場地選址一直為人詬病，雖然港府其後容許美食車經營者可自選活動場地營運，但亦有不少條件規限，未能拆牆鬆綁。

議員姚思榮指出，香港與外國環境不同，在香港旅客較容易找到用膳地方，然而港府提供的八個營運地點，僅香港迪士尼樂園和海洋公園等兩三個地點營業額較佳，但經營者只能輪流在上址營運，致美食車經營困難。港府應優化先導計劃，提供租金優惠或放寬可自選地點營運，增加對業界支持，計劃才有動力延續下去。

香港創新科技局成立五年，專責香港創新科技及資訊科技發展，但政績乏善足陳，早年的數碼港計劃已面目全非；Uber進駐香港六年來，港府一直對網約車服務缺乏明確的政策態度和方向，從未與業界探討立法規管汽車共乘的方案，港府聲稱歡迎海外公司來港投資，卻對此不聞不問。香港政策落後，法例過時，美食車及網約車的下場恐怕嚇退後來者。