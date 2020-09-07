東方民調：新興產業欠支援　任美食車自生自滅

外國盛行多時的網約車Uber及美食車在香港試行困難重重，美食車先導計劃推行以來總營業額每況愈下，更因暴疫停運；香港Uber司機被裁定非法載客，兩種新興行業全觸礁。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指香港新興產業落後過人，批評港府欠缺靈活變通，多年來創新發展無寸進。香港四大經濟支柱早已岌岌可危，港府靠傳統行業食老本恐坐食山崩，香港遲早等死。

在疫暴夾擊下，美食車數目由去年十五部減至十三部，今年首七個月的總營業額亦跌至五十萬元，較去年暴跌九成半，相當於每架美食車每月只有五千五百元生意額，不夠交車租雜費。除了美食車陷入垂死狀態，其他新興行業亦被扼殺於萌芽，網約車Uber司機被終審法院裁定非法載客，這一判決意味網約車服務可能要在香港畫上句號。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP問卷形式，成功訪問三百零四名十八歲或以上市民，結果顯示，美食車試行三年半以來，總營業額暴跌，經營者血本無歸，六成九受訪者無奈指受暴疫影響，無遊客難有生意；一成四直指先導計劃隨時玩完；一成二預料愈來愈多參與者退出。

所有美食車營運地點幾乎已關閉，無法開工要裁員，未能參與保就業計劃，四成六受訪者斥港府對業界支援不足；兩成四轟港府不負責任；兩成一批評當局任由美食車自生自滅。

美食車先導計劃失敗，四成受訪者認為，主要原因是欠缺配套設施；兩成九斥港府太多規管；一成九指停泊位置不理想。

香港Uber司機被裁定非法載客，暴露香港一直對汽車共乘服務欠明確法規，四成九受訪者認為，反映相關法規未有與時並進；兩成四批評港府空談鼓勵創新；一成六直指港府難辭其咎，未能尋求妥善方案。

網約車及美食車均觸礁，香港發展經濟新興行業困難重重，五成斥港府官僚體制，欠靈活變通；兩成二批評香港新興產業落後過人；一成八轟創新科技發展毫無寸進。

香港經濟一直依賴金融、旅遊等傳統行業，四成一受訪者直指，港府靠食老本恐坐食山崩；三成二坦言，香港四大經濟支柱早已岌岌可危；兩成三擔心發展恐停滯不前。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府空談鼓勵創新，對新興產業缺乏支援，配套不足，港府官僚作風，政策無與時並進更扼殺產業生存空間。