Dr.東：潰瘍性結腸炎病徵不明顯　易被誤作腸胃炎致延醫

日本首相安倍晉三早前因潰瘍性結腸炎而辭去首相一職，香港亦有不少人受此病困擾。有腸胃肝臟科專科醫生指，潰瘍性結腸炎初期病徵不明顯，不少人會以為是腸胃炎等其他腸道疾病而延誤診治，不單影響生活，多達兩成患者最終惡化至有需要切除大腸；亦增加患上大腸癌的風險。

潰瘍性結腸炎是一種大腸黏膜反覆發炎、潰瘍與疼痛的慢性、非感染性腸道疾病，屬慢性腸道炎的一種；當中有九成五的病變從直腸開始，一路往上蔓延到乙狀結腸、降結腸、甚至整個大腸。腸胃肝臟科專科醫生吳昊表示，此病的男女患者比例相若，發病高峰期分別是二十至三十歲的壯年，以及六十至七十歲的老年。

吳指，潰瘍性結腸炎成因未明，有醫學界推斷與多食動物性脂肪、加工食物及壓力有關。此病容易被誤會是其他腸道疾病，最易被誤會為患有痔瘡及腸胃炎。此病會全方位影響患者，除了腸道病徵如腹痛、腹瀉、脫水和血便外，亦會出現非腸道的問題，如發燒、貧血和體重下降，「一般而言，被影響的大腸範圍愈廣，症狀會愈嚴重。」根據過去統計，多達兩成患者最終惡化至有需要切除大腸。

吳指，曾有一名年約三十五歲的女患者，早在廿多歲時發病，惟她對治療有所誤解，且渴望生兒育女，一直不肯用藥，致病情持續惡化，腸臟出現多處傷口，並持續性出血，導致營養不良；五年前，她終於接受藥物治療，病情漸趨穩定。惟不久前，她因工作壓力過大再次嚴重發病，腸臟已出現大範圍病變，將來或要切除大部分或全部大腸。故患病者宜及早診斷及治療，才能減少病情對生活造成的不便及患癌風險。

吳提醒，潰瘍性結腸炎最明顯的初期病徵是經常急大便，即使腸內沒有大便。他指，嚴重者每十分鐘便因有腹痛、腹瀉感覺要上一次洗手間，曾有個案因失禁「瀨屎」，無法從東涌坐地鐵到香港站。

隨着醫學不斷進步，治療潰瘍性結腸炎的藥物有不同選擇，視乎病情給予口服或塞肛抗炎藥物；亦可選擇類固醇、免疫調節劑及生物製劑。惟吳直言，暫時沒有一種方法可以「斷尾」，患者病情即使得到紓緩，日後仍需注意生活習慣及繼續治療，才能減少復發險。