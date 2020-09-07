新冠肺炎76名兒科病者　醫護指照顧殊不容易

新冠肺炎的患者遍及各個年齡層，其中有76位18歲以下的兒科病人，在瑪嘉烈醫院接受治療，現時大多已康復出院。病人出院，不止家屬開心，醫護人員亦覺欣慰。照顧兒科病人絶不容易，年紀較小的自理能力弱，年紀稍大的或不擅表達，兒科的醫護人員不止要有父母心，有時還真的要擔當起代父母的角色。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，在安排病房時，會盡量安排8歲以下病人的父母入住同一病房，以便照顧。若父母同是患者，可一同接受治療；若父母不是患者，醫護會先講解清楚，才讓父母進病房，孩子出院後父母需隔離14日。有時父母未能陪孩子住院，關就會每日致電有關父母，告知其孩子的情況，令他們稍稍安心，「有些父母真的會等你電話，有時工作晚了，他們照樣等，令我很感動。」關又慶幸，院內兒童大多症狀輕微，毋須用上藥物治療，康復進度均不錯。

今年3月，一對父母帶同16個月大男嬰從英國回港，一家3口先後確診新冠肺炎。關憶述男嬰是當時年紀最小的患者，醫院如臨大敵。男嬰媽媽李女士最早確診，無法跟男嬰和丈夫住同一病房，李女士指從未跟兒子分開，見不到愛兒很沮喪。當醫生知道情況，為她送上網絡卡，讓她與兒子視訊；李女士指「我很感動，那份心意遠超一張卡。」她坦言見到兒子，給予她莫大鼓勵對抗疫病。

在醫院的兒科病人，最大17歲，最小不過個多月大。瑪嘉烈醫院資深護師(傳染病中心)陳瑩斐提到，年紀較輕、無父母陪同的孩子，剛入院難免哭鬧、常按床頭鐘、說想見父母。醫院會為他們準備不同的遊戲和玩具，有時亦會安排他們住四人病房，幾個孩子玩熟便自成一國，不再哭鬧。但講到印象較深刻的事，陳則提到一位平日很少說話的17歲少年，「你問他今日怎樣，他總答沒甚麼，好像很冷漠！」豈料少年出院時，將感謝卡偷偷塞在床鋪，卡上寫滿感受和謝意，陳才驚覺少年只是不擅表達。