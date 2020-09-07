網民熱話：泊車阻出入　單車男「放飛劍」洩憤？

新冠肺炎疫情反覆，人人都注意衞生，不過有人隨街亂吐痰卻離奇未惹來公審？近日有一段影片在網上流傳，片段拍到一名推着單車的男子向着一輛停泊路邊的車輛吐痰，但網民不但沒有大罵單車男，反而認為司機亦有責任，應「各打五十大板」，究竟原因為何？

網民Ben So前日（5日）在Facebook群組「Tai Po 大埔」發貼，指「咁冇公德嘅人散播細菌，一定要將佢繩之於法」，並上載一段車Cam片段。現場是大埔元洲仔里宏福苑門外。涉事車輛停在屋苑入口位置，半邊車身騎上行人路。期間一名身穿運動衣的男子推着單車經過，單車男邊行邊上下打量着車身。走上行人路後，單車男突然停下及回頭，向着車頭大力吐痰，痰液更剛好落在車頭擋風玻璃位置。

雖然發文者表現得頗不滿，但網民反應不一，有人指單車男行徑極邋遢，但有人反指問題出於亂泊車的司機身上，「事出必有因，不如問下你自己泊咗喺邊度先。」網民更認為將車泊在出入口才是沒公德心的行為，「一個冇公德心嘅人話另一個人冇公德心」、「兩邊都唔啱，打和啦！」

網民有話說：

Mt Cheung：自己泊成點自己知啦

Kobe Chan：如果佢只係吐你嗰架就真係要檢討下邊個唔啱

Rara Lai：有錢買車，冇錢租停車場？

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：