全民檢測826人重複採樣　聶德權稱比例少且不違法

全民檢測計劃於本月1日展開，至今已是計劃推行第7日，負責統籌計劃的公務員事務局長聶德權今早(7日)在電台節目表示，截至今早8時，有115.1萬市民經網上登記預約參與，當中102.7萬人已經採樣，當中826人重複採樣，而即日有39間檢測中心額滿。

他續指，昨日(6日)有90%市民按預約時間檢測，惟仍有部分未有預約而直接臨場登記參與。另外，當局至今收到197宗個人資料被用作登記參與檢測的個案，當中112宗懷疑涉及有人盜用他人資料，已經交由警方處理。

對於有800多人是重複採樣，聶指出比例很少，而行為不違法。他解釋預約系統本身容許今日經已採樣，但第二日再進行預約，是由於當局預計有人本身預約後取消進行檢測，之後再預約，另外亦預計有市民檢測後認為不安心，因此再作檢測。

至於會否再延長全民檢測計劃多3日，他認為是言之尚早，因計劃是「願檢盡檢」，有需求就提供服務，須視乎未來4日檢測中心運作情況。