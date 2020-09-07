判處多宗反修例案不成立　裁判官何俊堯被調職　不再審理刑事案

何俊堯曾審理多宗反修例案件，傳被被調職，暫不需審理刑事案件。

東區法院裁判官何俊堯早前曾先後判處多宗反修例示威案的被告罪名不成立，被批評立場偏頗，裁決不公。據悉，何將被調離，由裁判法院轉往高等法院處理原訟庭刑事案件的排期事宜，暫不需審理刑事案件，職銜為「刑事案件排期法官」。立法會議員葛珮帆曾致函終審法院首席法官，要求嚴肅跟進及立即停止讓何俊堯處理反修例相關案件。

根據司法機構網頁，「刑事案件排期法官」主要負責原訟法庭審理較嚴重刑事案件的排期事宜，職責包括處理案件控辯雙方的申請文件，並在收到辯方的排期要求後21天內，為案件排期審訊及定下審訊日期。「刑事案件排期法官」的職責只涉及行政工作，毋須親自審案。

立法會議員葛珮帆早前去信終院首席法官，要求嚴肅跟進及立即停止讓何處理反修例相關案件，指何過去審理8宗涉及反修例示威案件時，立場偏頗，裁決不公，令案件中的被告均裁定罪名不成立或輕判。她稱，全部在法庭作供的警員均被認為是不可靠證人，又指不少市民及法律界人士認為何俊堯的裁決偏頗，及極不尋常，質疑他是否仍然適合處理涉及反修例案件。