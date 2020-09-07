中大開學大部分課堂網上進行　段崇智寄語學生把握學習機會

新冠肺炎疫情影響日常生活，連大學課程同樣受限。香港中文大學今日(7日)開學，並以網上迎新方式歡迎同學。校長段崇智形容，今年的開學日非常不一樣，部分同學因航空交通及邊境限制而身在遠方，寄語新生要把握線上及線下每一個學習新知識的機會，體驗有意義的大學生活。

校長段崇智表示，本學期大部分課堂將以網上形式進行，個別必要的實驗或實習活動，必須在嚴謹的健康及安全措施下，方可容許以面對面形式進行。大學亦投放大量資源，提升了多項硬件和軟件，務求網上教學可以達致最佳教學成效。待本港社區的疫情穩定下來後，校園會按部就班開放，迎接同學回校上課和參加活動。

他又向新生表示，今年經歷一個不一樣的開學日，暫時未能聚首一堂，課堂亦都改為網上進行，部分同學甚至因航空交通及邊境限制，現身處相距校園幾千里以外的地方。他強調，中大會盡一切努力，讓其學習體驗一如以往地豐富多彩，並在互動的學習中得到啟發。他寄語新生，雖然暫時未能恢復正常的校園生活，但希望他們仍能把握線上及線下每一個學習新知識的機會，體驗有意義的大學生活。