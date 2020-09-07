呼吸道樣本正常糞便仍存活躍新冠病毒　中大日測2000樣本尋患者

新冠肺炎疫情未止，加強病毒檢測有助截斷傳播鏈，惟透過抽取深喉唾液樣本，出現「假陽性」比率較高，而以口咽拭子採樣作檢測亦未必適合所有人，如澳門早前便發生過一名9個月大女嬰懷疑誤吞折斷取樣棒的事故。香港中文大學醫學院發現，新冠肺炎患者即使沒有腸胃不適的症狀，其腸道及糞便均發現有活躍的新冠病毒，故今日(7日)起啟用新冠病毒檢測中心，預料每日可提供高達2000個樣本檢測，為嬰幼兒及收集痰液或鼻咽樣本困難人士作糞便檢測。

因採取糞便樣本是安全、有效及非入侵性的病毒檢測方式，中大醫學院早於3月29日便開始為機場抵港人士，提供免費糞便檢測服務，截至8月底已檢測逾2000個樣本，並成功識別6名兒童確診患者，比率為0.28%。

為了解新冠病毒在患者腸道內的活躍程度及傳染性，中大醫學院在今年2月至4月期間，跟進了15位病情嚴重程度不同的本地確診患者，檢測及跟進他們的糞便樣本，發現患者即使沒有腸胃不適的情況，但當中近半數病人的糞便樣本都帶有新冠病毒，其中有3位患者更在呼吸道樣本已再偵測不到病毒的6天後，其糞便樣本仍驗出帶有具傳染性及可複製的新冠病毒。

透過是次研究，中大醫學院的團隊發現糞便樣本內病毒傳染性較高的新冠患者，其腸道微生態的特點都是有較多的病原體和較少能製造「短鏈脂肪酸」的益菌。

為提升香港新冠病毒檢測量，中大醫學院獲政府支持增加化驗設備及人手，於今日起啟用新冠病毒檢測中心，預料每日可提供高達2000個樣本檢測，並透過衞生署向特定群組收集糞便樣本，包括從高風險地區返港或屬於高風險的嬰孩及兒童，及收集痰液或鼻咽因樣本有困難人士。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授指，在本地個案中，發現不止一位患者在鼻咽拭子及痰液檢測均為陰性的情況下，卻在其糞便樣本檢測出新冠病毒，從而確診，故糞便檢測是可靠及有效的方法。