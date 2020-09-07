房屋協會上年度營運見紅　錄得1.43億虧損

房屋協會公布2019/20年度最新年報顯示，受香港經濟疲弱以及新冠肺炎爆發引致環球金融市場下滑，經濟受到負面影響，2019╱20年度錄得1.43億港元的營運虧損，即使預算租金定期上調亦難以扭轉未來幾年租賃組合的虧損情況，預計下期會檢討調整租金。

此外，房協年內的投資組合錄得8.87億港元，即2.76%的虧損，淨虧損為10.3億港元，較上年收益減少21.15億港元。房協預期來年市場將繼續波動，稱已採取審慎策略，降低中長期投資組合的風險，以應付未來的資金需要。

房協又指，預期在物業租賃及管理業務營運方面面臨日益嚴峻的財務挑戰，加上由於社會動盪，內需疲軟，以及新冠肺炎爆發，令香港經濟大幅萎縮。為減輕商業租戶的負擔，房協於年內為合資格的商戶提供租金寬減，並大幅影響其商業租賃業務的財務表現。

房協稱目前舊出租屋邨所收取的租金收入已不足以抵銷增加的維修及改善工程成本，即使預算租金每2年上調一次，預計在未來幾年租賃組合的虧損經營狀況亦不會轉好。房協會在今年稍後進行下一次租金檢討時，密切留意情況。

另外，房協現正就重建漁光村進行規劃研究，而位於石排灣道的安置屋邨已經動工，預計將於2024年竣工，提供600個單位。同時，配合觀塘花園大廈重建計劃而興建的定安街安置屋邨，建造工程亦將展開，預計於2024年完工。