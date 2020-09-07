內地最新發展排名　香港排第9輸北京深圳

由中國國務院發起成立的公募基金中國發展研究基金會，與四大國際會計師事務所之一的普華永道，周日（6日）聯合發表名為《機遇之城2020》的城市發展報告，顯示北京、上海、廣州及深圳已成內地的「超一線」城市，香港在報告涵蓋的42個城市中排第9。

報告按十個方面衡量被觀察城市的發展質量，綜合排名前十位分別是北京、上海、廣州、深圳、成都、南京、杭州、武漢、香港和鄭州，其中北京在經濟影響力、智力資本和創新方面的排名居首。普華永道中國管理咨詢部合夥人金軍指出，北京作為中國最具代表的世界級城市，近年取得多方面的均衡發展和提升。

這份報告其中一個關注焦點，是從醫療衞生、城市生產安全、自然災害、公共安全等角度衡量城市的韌性。這項排名前五位分別是香港、上海、澳門、廣州和天津。中國發展研究基金會秘書長方晉表示，面對今年突如其來的新冠肺炎，大城市良好的基礎設施、信息技術的普遍應用、高效的社區管理、社會組織的廣泛參與、強烈的公民意識，在應對疫情帶來的危機中均發揮十分關鍵的作用。

金軍也表示，新冠肺炎疫情是對城市綜合應對重大突發危機事件的一次「大考」，讓城市管理者更加深刻地意識到增強城市應對各類重大突發事件的韌性。