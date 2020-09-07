內地官二代涉電騙老翁52萬　為港大生稱遭脅逼犯案

來港讀港大的內地「官二代」，涉嫌透過電話假扮大陸公安，詐騙一名老翁52萬港元，再襲擊3名到場拘捕他的警員。涉案「官二代」被控以欺騙手段取得財產及3項意圖抗拒拘捕而襲警罪，案件今（7日）在觀塘法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至10月5日，以便控方進一步調查。控方反對被告擔保外出，裁判官考慮後亦拒絕被告的保釋申請，候訊期間他需還押。

20歲被告杜立衡，操普通話。他利用學生簽證從內地來港入讀香港大學，主攻商科。辯方在庭上指，被告的父親是國內官員，又聲稱被告早前收到電話，內容提及其親人，並要求被告「做啲嘢」，形容被告在也是受害者。辯方申請保釋被拒後，被告即時攤軟在地，需由3名庭警抬走，裁判官亦休庭讓警員處理。

杜被控於今年8月31日，在牛頭角彩霞道72號彩盈邨某大廈單位，假冒中國大陸公安，而不誠實地取得男子鄧培均的人民幣465,200（折合約522,758港元），意圖永久地剝奪該鄧的財產。杜另被控於今年9月3日，在彩盈邨某後樓梯，意圖抗拒合法拘捕而襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

據了解，案中事主年紀頗大，他收到被告來電後信以為真，雙方相約在案發單位見面，被告曾出示偽造公安證，事主則交出銀行卡及密碼等。隨後事主發現逾52萬港元被轉去至大陸戶口，始覺可疑於是報警。被告數日後再相約事主見面，警方得知後到場埋伏並拘捕。