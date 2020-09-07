置地廣場「和你Lunch」聲援昨被捕人士 兩示威者被帶署

在昨午(6日)的九龍區大遊行中，警方一共拘捕289人，涉及不同罪名。有網民發起今日(7日)下午1時，在置地廣場中庭「和你Lunch」示威，抗議警方拘捕昨日在旺角及油麻地一帶的市民。

警方聞訊大為緊張，在活動開始前，已派出多輛警車在廣場附近各處戒備，下午約12時40分，人稱「Lunch哥」姓李的中六男學生已現身響應，並在廣場中庭一帶來回踱步，暫未見有人群聚集。

至下午一時，再有數名市民加入示威，現場有人舉起象徵「五大訴求」的手勢，並高叫口號。未幾，現場人士疑擬前往廣場其他樓層，廣場保安隨即上前制止，並勸告現場人士不要違反「禁聚令」，與「Lunch哥」及其他參與者發生爭執。惟有途人途經時試圖「幫口」，亦遭「Lunch哥」等粗言辱罵。

其後，多名軍裝警員進入廣場，迅即拉起封鎖線，並截查在場示威者。據悉，警方稱懷疑一名女子身上藏有危險物品，要求進行搜袋，惟遭女子拒絕，經警方兩次警告後，該名女子此依指示供警員查看背囊。經調查後，警方疑以涉嫌「妨擾公眾秩序」將「Lunch哥」帶署，該名女示威者其後亦疑因襲擊保安員被帶上警車。