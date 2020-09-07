演藝製作界手停口停政府零資助　料40%公司半年內結業

新冠肺炎疫情反覆，禁聚令持續，娛樂及大型活動事業停擺，活動及演藝製作界台前幕後大聯盟，今日(7日)聯同體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國召開記者會，指疫情下舞台製作、音樂表演及煙火匯演等全數煞停，活動製作公司及自由工作者手停口停，惟過去兩輪抗疫基金都得不到政府資助，加上復工無期，希望政府在未來「防疫抗疫基金3.0資助」給予適切援助。

大聯盟於5月進行問卷調查，收集1384份問卷，對象包括業界僱主、僱員及台前幕後工作者，發現98%僱主表示生意下跌，近80%生意跌幅超過90%以上，而40%公司計劃在未來半年內結業；僱員方面，90.4%擔心在未來3個月會被裁員；而自由工作者方面，97.9%依賴積蓄度日或已轉行。

召集人朱仲賢指出，由於活動製作公司近乎全年無生意，希望政府能夠向他們發放一次性停業補貼，以每個取消活動為單位計算，補貼3至10萬港元；同時向自由工作者發放一次性緊急資助，並盡快分階段放寬禁聚令，讓活動復辦，另向活動主辦者提供場地資助。

另一召集人張家華和毛偉誠則指，社區中心的不同演出受疫情影響要全部取消，歌手、司儀及幕後人員沒有工作，但仍要支付租金擺放器材。另外，連續2年國慶煙花需要取消，小型舞台的煙火亦要押後或取消，大量積存的煙花被迫平賣或銷毀。

馬逢國表示，已前後30多次去信政府各部門，最近亦代表業界向政府提出21項建議，政府知悉業界訴求，惟一直「欠奉 」援助措施。