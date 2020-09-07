網民熱話：黃大仙馬路變擂台　的哥互揪拳拳到肉

馬路上爭執事件不時發生，但動口之餘還要出手，則未免過火。近日兩名的士司機在黃大仙馬路中央爆衝突，雙方拳來腳往，打得非常狠勁。

事發於昨日(6日)中午約12時，現場是黃大仙彩虹道啟德花園外，從路經車輛拍到的車Cam片所見，當時兩架的士前後停在馬路中央，佔據一條行車線，兩名司機則已經落車，最初兩人互相揮拳互毆，但隨後，身穿黑衣的司機開始佔上風，將灰衣司機逼向車身後，再連環出拳，黑衣司機更一度箍着灰衣司機頸部，令其動彈不得。在鄰線以車Cam拍攝的司機見狀，為避免意外，惟有停車「觀戰」。

網民看過片段後，慨嘆「相煎何太急」，亦有人嘲諷：「生意淡薄，不如打鬥？」「以後運輸署要求考的士牌要考埋空手道」。

網民有話說

Kit Chan：紅色的跑車像是帶着脾氣

Steven Chan：打下拳頭交發洩都好嘅，生意難做

See GinPing：遲下喺站頭擺個擂台，等啲師傅等客嗰時冇嘢做上去隻揪，最多擺多個錢箱畀我哋支持下，又可以隻揪交流又可以搵錢

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