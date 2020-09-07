智庫指通識科內容陷無監管狀態　83%受訪校長認同需加強審查

智庫今(7日)發布新一份教育研究報告，指通識科的課程設計、考評機制等配套未臻完善，83%的校長認同需審核教科書，以增加透明度及確保教科書中立持平。建議政府改革通識科，考慮只列出及格或不合格兩個評分等級、建立有效的審查機制，及加入文理兼備的課程內容等。香港公開大學校長黃玉山指有教師以社交媒體作主要教學材料之一，令學生難以了解事情的全部，建議當局定時審閱及提供電子教材。

智庫與嶺南大學公共管治研究部於今年5至7月進行了一項網上調查，訪問400多名通識科教師及71名校長。調查顯示，有87%受訪教師表示會以教科書作為主要教學材料；儘管有50%受訪教師及11%受訪校長認為市面的教科書沒有偏頗，但仍有83%的校長認同需審核教科書，以增加透明度及確保教科書中立持平。

智庫指，教育局沒有就通識教科書建立有效的審查機制，令內容陷入無監管狀態，建議政府公布清晰及透明的審核準則，把涵蓋範圍擴展至教科書附帶的補充練習及教材，發布清晰透明的指引，減少大眾對審查的憂慮。

另外，調查又指97%受訪教師認為語文能力較佳的學生在通識科享有優勢，智庫故建議，當局可考慮取消於大學聯招中計算通識科得分，僅以及格作為升學要求，並加入寫作以外的其他考評模式，讓學生重新聚焦於學習過程而非評核。同時亦可在課程中加入科學元素，令稞程文理兼備，以實行跨學科學習。

香港公開大學校長黃玉山指，目前的通識科課程結構鬆散，已遠遠偏離其教學目標，他又指近8成受訪教師從報刊取得部分教材，認為現有不少報道偏頗，甚至是未經證實及虛構，不可當為知識，學生只可粗略了解事件，難以明辨事非及培養獨立思考的能力。他又認為，有不少具爭議的議題未經證實，討論有關議題是「沒有意義」，故建議教育局需審核教科書，及推薦可用的電子教材和補充材料，定時審閲，以定清內容的真偽。