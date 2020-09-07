「快必」譚得志涉發表煽動文字　被扣查逾28小時

人民力量成員「快必」譚得志被指涉嫌發表煽動文字，昨日(6日)在大埔寓所被警方國家安全處拘捕。截至今午(7日)3時許，他已被扣查約28小時，仍未被落案起訴或獲准保釋。

據「快必」的社交網站專頁稱，他今午仍被扣查在大埔警署；另指他會就1月17日及19日的煽惑他人參與未經批准集結罪等3罪，於明日(8日)下午2時在粉嶺裁判法院上庭。

警方國安處高級警司李桂華昨指，拘捕一名47歲姓譚男子，指他在今年6月底至8月，以防疫為名在多區擺設29次街站，及透過社交網站直播傳播具仇恨內容的訊息，引起他人對香港政府的憎惡和藐視，並引起居民間不滿，原循違反港區國安法內涉「煽動、協助、教唆和資助分裂國家罪」處理，後經搜證及與律政司研商，轉以涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條續由國安處調查。

此外，「快必」於7月17日被捕，被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，准以10萬元保釋候訊，期間不得離港及每周到警署報到，據知警方還控告譚另外2條傳票罪行。

另據陳志全（慢必）的社交專頁稱，「快必」被捕後，食環署隨即出動拆走「快必」的街站易拉架，並發出「檢取物品通知書」。