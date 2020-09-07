黎智英長子黎見恩涉串謀欺詐　抵警署報到座駕違泊被抄牌

壹傳媒黎智英與其兩名兒子黎見恩及黎耀恩等10人，於8月10日被警方國家安全處拘捕，均獲准保釋候查。其中涉串謀欺詐的黎見恩，今日(7日)到長沙灣警署，為被捕後首次報到。而其餘被捕人士，除欲潛逃被中國海警截獲的李宇軒外，全部已於上周二(1日)向警方報到。今午2時14分，身穿灰色上衣及藍色長褲的黎見恩與一名女子乘坐私家車到場，在附近落車後再徒步進入警署，期間不發一言。

由於黎見恩的座駕停泊在警署職員通道入口，被指違泊，遭3名警員抄牌。

黎見恩涉及的串謀欺詐罪，疑與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房經營「公司秘書」服務有關，涉違反地契及相關規例。東網於今年5月曾報道，由黎智英擔任董事的「力高顧問有限公司」，以及替壹傳媒多間附屬公司擔任秘書的「壹傳媒企業服務有限公司」，被公司註冊處證實相關公司未曾向該處申請信託或公司服務提供者牌照。

黎智英上周二由何俊仁陪同下抵達旺角警署，逗留近6小時後始離開。據了解，上周二已報到的8人，獲准續保3個月，須於12月1日或2日再向警方報到，其中黎智英須於12月2日再報到。

72歲的黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤同被捕，他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。