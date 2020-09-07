電訊技術員涉起警底　藏逾29公眾人物警員等資料

電訊公司的男技術員涉嫌利用工作之便，從公司電腦取得一名警員家屬的身份證號碼等個人資料，然後向Telegram帳戶持有人「報料」供發布，又涉嫌在停車場拍攝對面警署，令警署內一名女警感到擔心。男技術員被控3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪，他否認控罪，案件今（7日）於區院開審。控方透露技術員住所及公司電腦內，載有非法取得的3名公眾人物、20名警員，及6名警員家屬的客戶資料。

33歲被告陳景僖，被控於2019年9月9日，披露未經資料使用者，即一間電訊公司的同意而取得一名陳姓男子的姓名、香港身份證號碼及電話號碼等個人資料，導致當事人蒙受心理傷害，違反《個人資料（私隱）條例》。

此外，他分別被控於2019年7月24日、8月3日及9月9日，取用屬於上述電訊公司的電腦，意圖使其本人或他人不誠實地獲益。最後一項控罪指他在2019年9月22日，在何文田忠孝街頌民苑停車場上層2號梯間遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

控方開案陳詞指，自去年6月起，逾2000名警員及1000名警員家屬的資料在網上或其他媒體被非法披露，並因此受到欺凌及滋擾等。而應用程式Telegram中一個「老豆搵仔」的群組，便是其中一個針對警員及其家屬的起底群組。在去年9月7日，事主陳先生任督察的兒子的資料被放在群組發布。

被告於2013年12月至2019年9月任職香港電訊，在去年9月22日被紅磡警署的一名女警，發現他在何文田俊民苑的停車場梯間窗邊徘徊，並不斷拿出手提電話拍攝，女警因而感到擔心。被告其後被截獲，並被搜出三部電話，被告在警誡下稱:「我行錯咗地方，我唔應該咁做」。

警方檢驗被告的電話後，發現被告的其中一部電話內有一張當日拍攝的紅磡警署照片，及向Telegram報料帳戶發送載有陳資料的訊息，並以「有親屬同屋企電話料爆」為題。

警方並搜查了被告住所及其公司的電腦，並在其工作用的電腦內找到兩個檔案，載有他從去年7月24日至8月3日從公司電腦系統中非法取得的公司客戶個人資料，包括3名公眾人物、20名警員及6名警員家屬，另有28個警察宿舍地址。

而有關紀錄顯示，被告曾於去年9月9日兩度以事主陳先生的住宅電話查閱其資料，惟被告工作上毋須接觸陳的資料，亦無獲授權查詢及儲存該些資料。

被告其後在錄影會面中，表示於被捕當日「無嘢做，周圍遊」，是誤拍警署車輛的照片已打算刪除。被告又指以用戶名「電到飛起」使用Telegram約一個月，他瀏覽示威頻道包括涉案群組，及「當八卦新聞咁睇」。他指指曾用辦公室電腦查閱事主的資料及報料，這樣做是因為覺得「陳先生做得不對」，及群組披露的資料大多不準確，所以他採取行動以提供他核實的個人資料，聲稱是一時衝動行事，除此之外沒有洩露其他人的資料。

辯方則表示會反對被告的警誡會面呈堂，指被告在威逼利誘下不自願地說出有關事項。