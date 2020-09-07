向失眠病人處方過量藍精靈近4年 兩西醫被停牌1人獲緩刑

西醫黃一清(左)及岑穎恒(右)被裁定專業失當。(李芷晴攝)

西醫岑穎恒及黃一清被指控於2011年至2015年期間，向失眠症病人長期處方過量鎮靜劑(Midazolam)，俗稱藍精靈，此外2人未有就病人所提供的病史及藥物紀錄作出查核。醫務委員會今日(7日)召開紀律聆訊，裁定2人專業失當，岑將從醫生名冊除名2個月，緩刑2年；黃則被除名2個月。

案情指，病人葉先生於2016年因盜竊在區域法院提堂，當時病人聲稱因服食過量藍精靈，受藥物影響下犯案，法院將個案轉交警方，最後警方向醫委會作出投訴。

而病人於2011年就失眠症曾向兩名被告求醫，當時病人向岑稱自己曾染上海洛英毒癮，並正接受美沙酮治療；同時向黃透露自己曾染上嗎啡毒癮，但成功戒毒1年，並無服用美沙酮及其他精神藥物。病人亦指，一直有服用藍精靈長達10年，惟兩被告診斷後，仍決定處方藍精靈近4年。

專家表示，藍精靈並非專門用作治療失眠，而且容易成癮，不少國家禁止使用，在歐洲更建議最長服用期為兩星期。醫委會則指，醫生應熟悉容易上癮的藥物，並清楚病人有吸毒習慣，不可完全信賴病人所表述，應查實病歷，並向病人作出評估。

兩被告皆承認指控，代表岑的律師求情時表示，被告已吸取教訓，承認有改善空間，亦有進修精神健康課程，律師又提到，岑過往沒有專業失當紀錄。