兩男女涉襲警　辯方分別播放現場片段反駁

兩名男女被指於去年9月在大圍站外襲擊警員，女的被指以雨傘打警手臂，男則被指襲擊另一警員的胸口。他們分別否認一項襲警罪，案件於沙田法院開審。

女被告盧錦玲(42歲)，男被告利尚寯(32歲)，兩人均報稱任職文員。他們分別被控於去年9月1日在港鐵大圍站A出口外，襲擊警員A和警員B。

A為一名警司，他供稱當晚跟隊員到大圍站巡邏，突然聽到有人用粗口罵他們，遂上前追截，之後獲同事告知女被告曾用雨傘打他的右手，惟他自己就看不到遇襲經過，亦不覺得痛。

而辯上庭上播放片段，就見到是A追捕一名男子期間撞到女被告，女被告的雨傘隨即揮中他的手。

而警員B出庭供稱，當日收到指示要求往大圍站A出口支援。B到達後見同事正控制着一名人士，並遭數十人包圍，期間一男一女走得特別近。他為了保障同事安全，欲分隔兩名男女，惟該男子突然以左前臂打他心口一下，他亦感覺到痛。他當時着男子等離去，男子則不斷罵他們。

辯方播放當日的片段，指B當日實是衝到男被告面前，並大力推開男被告及其女友，男被告遂不斷質問B:「做乜攪我女朋友」等。但B不同意推過男被告，只是張開雙手，「向佢施壓叫佢走」，對於被告的說話他已忘記了。

而裁判官觀看片段後，認為雙方都「激動咗啲」，向警員指:「你推個女仔係無必要嘅，被告推你又無必要嘅，大家幾十人坐喺度聽啲無必要嘅行為，好彩有影像啫」。

另辯方曾引述B的醫療報告，指報告上有英文字「push」，中文則譯「推擊」，裁判官不禁指「我睇左廿幾年醫療報告，未見過推擊呢個講法，點都好，我識英文，我會以英文為準」。案件明天續審。