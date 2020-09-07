7男涉串謀傷警再訊　3人潛台失敗被扣內地　法庭發拘捕令

去年民陣舉行「國際人權日大遊行」前，警方在多區搜出手槍、子彈、武士刀、軍刀及爆炸品等武器，事件被指與意圖傷害警務人員有關，並牽涉甚廣，多名青年先後被捕，早前才有再多一人被落案起訴。他們分4案今日（7日）被押往東區法庭應訊，控方指其中3名被告缺席聆訊，因他們正是上月被中國海關拘捕的12名偷渡客中的其中3人。裁判官遂頒下拘捕令，並撤銷3人的擔保。

該3名被告是22歲香港公開大學三年級學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲IVE學生嚴文謙，控方稱警方收到中國官方通知，確認3人早前在中國海域的船隻上被拘捕。因張俊富潛逃台灣，違反保釋條件，裁判官以他的擔保人失責為由，下令充公人事擔保3萬港元。

4宗案件中，其中一宗是新案，被告是29歲技術員賴振邦。控方透露因本案牽涉炸彈引爆器的製造，將轉介至高院處理，而被告的手機內被搜出有關裝置的設計圖。裁判官把案押至12月7日，待控方進一步調查，期間被告須還押監房看管。

另外3宗涉7名被告，3人被中國當局拘留，4人則被押往東區法庭再訊，控方申請押後待索取最終法律意見，該案同押至12月7日，被告續須還押候訊。

8名被告是21歲無業黃振強、23歲工程人員吳智鴻、22歲學生張俊富、20歲無業張銘裕、21歲學生嚴文謙、32歲無業彭軍壕、18歲補習導師蘇緯軒和29歲技術員賴振邦，全被控一項串謀有意圖而傷人罪。他們被控於去年12月8日，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該香港警務人員身體受嚴重傷害。