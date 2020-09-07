連續73日無新確診　教青局允未滿3歲學童月底復課

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，連續73天無錄得新確診病例，零本地個案紀錄更已維持162天。澳門旅遊局表示，今日(17日)仍有1108人在酒店接受醫學觀察，包括22名外僱、457名澳門居民和629名旅客。另外，過去4天共有逾3.3萬人接受病毒核酸檢測。

因應疫情放緩，澳門教青局宣布，校方可讓3周歲以下幼兒於9月21日或28日回校，家長亦可選擇待幼兒滿3歲後上課。當局又建議校方採取5項措施保障安全，包括考慮讓3周歲以下幼兒佩戴面罩以保持適當距離、在課室裝設間板、調整教學活動及課程安排，減少互動接觸、學生不跨班及加強家庭教育。當局又表示，目前有逾490人正式申請托兒所友善措施，而符合評估資格，並正接受服務的則有300多人。

至於跨境學生，澳門教育廳廳長黃嘉祺表示，跨境生由開學至今已做了兩次核酸檢測，整體過程順利。他稱，下一次核酸檢測將在本周六(12日)進行，跨境學生及教職員工須在每周五前透過社交應用程式完成網上預約，才可參與檢測。黃又提醒跨境生，填寫時需與粵康碼的資料一致，否則會影響過關。