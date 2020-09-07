警長涉詐騙遮仔會貸款60萬及賭外圍馬　遭廉署起訴

廉政公署今日(7日)落案起訴一名警長，控告他涉嫌詐騙警察儲蓄互助社(遮仔會)貸款共約60萬港元，以及向非法外圍賭博經營者投注本地賽馬。另外，涉案非法外圍賭博經營者亦被控兩項收受賭注罪名，兩名被告將於星期三(9日)在東區裁判法院應訊。

廉署早前接獲貪污投訴，調查發現51歲警長李鴻發涉嫌於2016年6月30日至2019年6月24日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，以及4份貸款申請表所載的資料全部真確及完整。

李涉嫌意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社批出四筆貸款共約60萬元，導致他獲得利益或香港警察儲蓄互助社蒙受不利。另他被控的另外兩項控罪指他涉嫌於今年3月11日及18日，向非法外圍賭博經營者余泉堅投注本地賽馬賽事。

而72歲的余泉堅為非法外圍賭博經營者，被控的兩項控罪指他涉嫌於上述兩個日子從事收受賭注，收受李鴻發及其他人士就本地賽馬賽事的投注。李鴻發據報向余泉堅投注數筆賭注共約2300元，而余泉堅從包括李鴻發在內的上述人士收受賭注共逾1.3萬。

香港警察儲蓄互助社向其社員提供信貸。李鴻發於1988年加入警隊任職警員，並於2008年晉升為警長。他自1988年起是香港警察儲蓄互助社的社員。他被告遭控6項罪名，即4項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條，及兩項向收受賭注者投注，違反《賭博條例》第8條。

至於余泉堅亦被控兩項收受賭注罪名，違反《賭博條例》第7(1)(a)條。