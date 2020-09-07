明愛3眼科醫生涉失當案　獲特赦女助理作供

醫院管理局轄下明愛醫院一名前副顧問醫生，涉嫌串同一對亦曾在該處工作的醫生兄弟，將逾60名醫管局病人非法轉介到他們的私家眼科診所，他同時更被指盜取醫管局藥物。3人否認串謀犯公職人員行為失當罪，案件今(7日)於區域法院續審。控方傳召特赦證人趙佩雯作供，她是醫管局二級病人服務助理，表示曾與首被告邱承建有曖昩關係。

趙佩雯於2013年加入明愛醫院，2016年6月被廉署拘捕，現時已轉到醫管局轄下另一間診所工作。她供稱，雖然知道首被告邱承建已婚並有一女，但他倆因公事上頻密接觸，關係變得曖昧，「好似知己咁，有啲超越同事之間嘅關係」。

2015年10月某個晚上，邱致電她提及妻女不在家，邀她到家中，她在電話中聽出對方喝醉，擔心「咁嘅情況唔知會發生乜嘢事」，遂藉詞「唔方便」拒絕。此後她要求邱澄清他倆是否情侶，邱坦言彼此是朋友，之後他們「變返好似知己咁」繼續私下聯絡，傾談工作及家事。

趙供稱她入職時，次被告朱東麒已離開醫管局，在尖沙咀開診所私家執業，其胞弟朱東恒亦於2016年4月亦開始私家執業轉做醫管局半職醫生。

邱提過計劃於2018年離開醫管局，跟朱氏兄弟拍檔，希望可以從醫院找一些「唔麻煩，有經濟能力嘅病人帶出去」，為日後鋪路，「唔使由零開始再儲病人」。

趙憶述約於2015年底至2016年中，她至少向邱轉介了9名病人，有病人因公立醫院排期時間長，擔心延醫會失明。她亦見過邱會將朱東麒的診所的電話號碼寫在紙上，叫病人致電診所預約，之後再安排病人回醫院覆診，有時邱甚至會親身到診所為病人做手術。

有一次邱轉介了一名未成年病人到診所做斜視手術，朱東麒收診金6萬港元，邱從中抽成2萬港元，並將之全交給妻子，反遭妻責怪:「屋企唔等錢洗，唔好再做呢啲嘢」，邱為免觸怒妻子，此後未有再跟妻談及轉介病人的事。趙稱反而邱深信她守到秘密，視她為聆聽者，繼續跟她分享。

趙憶述在朱東恒離開醫管局後不久，邱轉介了一名視網膜脫落男病人給他，並親身參與手術。但邱在手術期間發現儀器不足，感到「有啲嬲」，慶幸病人麻醉了不怕會投訴。不過據知該病人術後身體不適，要自行到明愛醫院急症室求診。

另一次朱東麒為病人做手術，但「無乜信心，要叫埋邱承建一齊做」，惟手術效果不理想，邱要在醫院再為該病人做多一次手術補救。

趙稱，她知道朱東麒每月會給邱2至3萬港元作為轉介病人的報酬，並以現金交收，聲言「唔怕被人查到」。她曾勸邱不要再收佣金，但邱表示「唔驚被人查到，無人會知道」。

趙又提到，她本身患有虹膜炎，病情多年反覆沒有好轉，故她在明愛醫院眼科部亦有求診紀錄，亦曾經向邱求診。2016年5月26日，邱自稱身體不適，但「醫生唔可以開藥畀自己」，着她用她的名義到眼科部登記取藥，邱處方了「成箱A4紙箱咁多嘅藥」，但僅給她2支潤眼膏及1支潤眼水，之後便將藥取走。

當時藥劑部亦感到懷疑，她追問邱「咩事要咁多藥？」，邱只著她「唔使理」，她選擇相信邱，最終沒有追問下去。