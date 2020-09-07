紅磡一幼稚園今安排學生回校　教局：家長分批領取學習材料

因疫情緩和，教育局早前宣布，將在本月下旬讓中小學及幼稚園恢復面授課程，其中幼稚園高班首階段即23日復課，而幼稚園幼兒班及低班則在29日恢復面授。惟一間位於紅磡的幼稚園今早（7日）疑安排部分年級的學生回校約1小時，學生身穿校服，亦有家長指學生有與教師交流，但並非上課。

據悉，該位於紅磡的幼稚園上周通知家長，部分年級的學生可於今日回校，目的是讓年幼學童適應環境，形式類似迎新。校方容許家長選擇是否子女回校，但有家長擔心子女回校，在人多環境下恐增染疫風險。

有家長今早與穿着校服的學童一同回校，有家長指校方只是讓教師與孩子互動，並沒有上課，而且師生亦須戴口罩，亦有專人為玩具或教具等清潔。

教育局回覆指，得悉有關事件後已即時聯絡相關學校。據了解，在停課期間，該校仍保持校舍開放，以照顧個別因家中乏人照顧而回校的學生。為幫助學童在家學習，學校安排家長分批回校領取學習材料。如家長在回校時帶同子女，學校會安排學童於校內等候；學校並沒有提供面授課堂。

局方已提醒學校必須依照早前發給全港學校有關「全港學校分階段恢復面授課堂的相關安排」的信件，只可由本月16日起先讓小部分學生（以全校六分之一學生為限）回校進行不多於半天的學習活動，並採取適當的預防措施。

東網正向有關學校查詢。