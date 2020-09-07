路政署擬在荃灣建新行人天橋　連接福來邨至荃灣廣場

行人天橋縱橫交錯，被外界譏為「堅離地城」的荃灣區，路政署擬再擴建區內行人天橋系統，建議沿大涌道及海盛路分3段興建一條新行人天橋，連接多條現有行人天橋，落成後市民可沿天橋由福來邨直達到祈德尊新邨和荃灣廣場。

路政署向荃灣區區議會交通及運輸委員會提交文件，建議沿大涌道及海盛路建造一條全長約480米、闊約3米的有蓋行人天橋，該條新天橋會分為3段興建，以便連接區內現有的4條行人天橋，包括位於福來邨對出橫跨大涌道的行人天橋、沙咀道及大涌道交界的行人天橋、大涌道及海盛路交界的行人天橋，以及橫跨海盛路連接祈德尊新邨和荃灣廣場的行人天橋。

工程亦包括局部改動相關現有行人天橋的結構，拆除供輪椅上落的斜道，並增建升降機代替，同時會改動圓墩花園的花槽，以興建其中一段新行人天橋的承托支柱，亦會進行相關道路、渠務、機電、環境美化、公共照明及公用設施等工程。

施工期間，路政署會改動並重置部分行車道、行人路、花槽、地下管線及公用服務設施，會按工程需要實施臨時交通安排，但預計工程不涉及大規模交通改道，不會對交通造成顯著影響。路政署將會把工程安排刊憲，並待完成詳細設計後向立法會申請撥款。