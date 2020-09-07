政Whats噏：立會選舉延後　張志偉宣傳片恐爛尾

原定今年9月舉行嘅立法會換屆選舉押後一年，合資格參選人嘅選舉開支全部要由政府「埋單」，唔少人已經陸續向選舉事務處提交申報書。當中有人慳家一元都無用，但亦有人本身諗住拍條選舉宣傳片，仲畀埋2萬元首期製作費，點知依家唔單止選舉無咗，連條片都無埋，真係浪費公帑啊！

有意循社會福利界競逐功能組別議席、香港社會工作者總工會嘅外務副會長張志偉，其選舉總開支達14萬元，當中以選舉廣告開支佔最多，用咗大約7萬元。話說佢6月嗰陣就搵咗間製作公司，打算拍一條5至10分鐘嘅選舉宣傳短片。根據合約，成條片嘅製作費盛惠5萬元，張志偉可以分3期付款，6月簽約時先畀4成、8月初再畀4成費用，到短片完成先畀埋尾數，製作公司就要按要求，於8月15日之前要拍好條宣傳片。

之不過睇翻張志偉份申報書，淨係見到佢申報簽約嗰陣畀嘅2萬元首期製作費，剩低嘅需付餘額就無咗下文，睇嚟政府於7月尾宣布選舉延後，以致整個拍攝工作急煞停，條宣傳短片恐怕都爛尾「凍過水」啦！

除此之外，張志偉單單喺造型照化妝方面就用咗3000元，仲用咗大約1400元去裝身，購買恤衫同運動鞋等，睇嚟佢對自己嘅形象都有份執著，一啲都唔敢馬虎！

至於競逐連任嘅經民聯工程界議員盧偉國，選舉總開支都用咗超過11萬，以租金、辦公室同運輸開支部分佔最多，用咗大約6萬元，其中佢租用咗海富中心第一期某個單位一個月，都用咗大約18000元。不過，作為經民聯主席嘅佢，就獲得黨捐贈約33000元，用嚟支付租金、影片製作、秘書及外勤服務等費用。而佢嘅黨友、同樣競逐連任嘅金融服務界議員張華峰就只係用咗3萬元左右，其中選舉廣告開支用咗約15000元，佢亦同樣獲得黨捐贈200大元，用作租用經民聯支部辦公室嘅部分開支。

不過，亦有參選人最後一毫子都無申報，當中包括有意出戰勞工界嘅工聯會丘燿誠，以及有意競逐衞生服務界嘅香港公共醫療護士協會主席鄭少萍。