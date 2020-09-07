13.2萬僱主申請第二期保就業計劃　秘書處暫接638宗舉報

補貼僱主9至11月支薪的第二期保就業計劃，截至今日(7日)下午6時，共收到超過13.2萬名僱主及約1.6萬名自僱人士申請，當中約93%僱主成功申請第一期計劃。另截至本月4日，保就業計劃秘書處收到638宗舉報，已調查當中250宗，並分別把112宗及10宗個案轉介至勞工處及強積金管理局。該處亦已分別向海關及入境事務處各轉介1宗個案。

秘書處指出，計劃代理人正按僱員數目等僱主特質，以風險為本原則抽查僱主作實地視察。截至本月4日，代理人已抽查超過400間僱主機構作實地視察，其中超過190間為承諾受薪僱員人數為零的僱主機構，佔該批僱主超過一半，有關工作仍在進行。秘書處強調，若發現僱主的違規行為牽涉刑事成分，會將個案轉交相關執法部門跟進；如有僱主違反承諾，則會收回工資補貼或施加其他罰則。

第二期計劃將於本月13日截止申請，秘書處指，如有僱主於第一期及第二期計劃均獲批補貼，並要歸還第一期計劃的補貼額或繳付罰款予政府，將在發放第二期補貼時直接扣除。秘書處又說，如該處認為個別僱主於第一期補貼期內，即今年6至8月期間大幅裁員，又無意重新聘請僱員或未能提供合理解釋，政府有權拒絕有關僱主第二期計劃的申請。