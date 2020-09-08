疫情下月餅銷量料大跌五成　以往瘋搶購買不復見　

今年疫情下的中秋，氣氛大減，月餅的銷情亦大跌。

今年沒有大批內地水貨客來港搶購月餅，港人排隊瘋搶個別品牌月餅的場面亦不復見，市民料減少相約親朋戚友聚會賞月，令月餅銷售量大減，業界估計生意額狂跌逾5成。此外，中秋節一向是酒樓晚市的旺期，餐飲業界冀望政府放寬限聚人數至8人。

業界指最有實力的一間餅店，月餅生意額可高達7億港元，其他品牌亦有1至2億港元收益；惟今年月餅生意若果有5成，已算不俗。售賣榴槤冰皮月餅「醉榴香」的惠華特色食品（香港）有限公司，其市場部經理葉泳峯指，今年中秋氣氛欠缺，即使月餅無加價，亦不多人購買，現只能做門市優惠，另加送贈單個月餅催谷銷情。他又指，馬來西亞廠房因疫情最近才復工，影響榴槤冰皮月餅的供應，今年入貨量較去年少1成。

不少酒樓有出售月餅券，香港餐務管理協會會長楊位醒表示，酒樓售賣月餅券有下欄收入，現時疫情下流失了一批消費客。去年中秋晚市有兩輪，今年恐受限聚令影響，冀望政府可於中秋節前放寬限聚人數，由2人增至6或8人。因中秋節有團圓之意，不少家庭會訂枱吃飯，一直是酒樓的旺市時段。

香港酒吧業協會副主席錢雋永亦指，假期前夕生意一定好，正相約衞生及福利局局長陳肇始，希望商討出一個大家可接受的方案，讓酒吧業亦可「有限度復業」，趕及在中秋節假期前營運。業界可以縮短24小時的營業時間，例如在凌晨3時後不賣酒。