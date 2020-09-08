燈籠銷情慘淡　店舖料生意較去年減一半

每年中秋節不少商場都會高掛燈籠裝飾應節，市民亦會購買燈籠蠟燭玩樂，不過，今年售賣燈籠的店舖均看淡銷情，減少入貨，並慨嘆至今無接獲商場訂購大燈籠的訂單，連小燈籠也賣不出一個，坦言對銷情不抱寄望。

每年均有售賣燈籠的俊成行負責人杜千送指，禁聚令下經濟不景，影響市民的消費心情，故並不看好今年中秋節的燈籠銷情，料生意較去年減少5成。他指往年現時已接獲商場訂購大金魚、大玉兔等燈籠掛飾的訂單，今年則全無。他又指中秋一向是年輕人及情侶相約玩樂的日子，以往維園、遊樂場都逼滿人，惟目前限聚，不能同樂，料購買燈籠、洋蠟的人會大減，最多只是買一個擺在家中應節。

位於灣仔太源街的日盛玩具負責人蔡先生表示，對中秋銷情「完全不抱寄望」，今年的燈籠入貨量較去年減少三分之二，只購入數十個燈籠掛在店面應節，至今仍未有賣出一個燈籠。但價格卻未因滯銷而減價，因供應商來貨價格企硬，今年燈籠普遍賣60至70港元一個，價錢與去年相約。款式則與去年相同，同屬卡通款式，未有新突破新設計。