康文署取消中秋綵燈會　專家籲市民勿聚集免觸發社區爆疫　

今年市民將渡過一個最沒有節日氣氛的中秋節！下月一日中秋節適逢十．一公眾假期，連同翌日補假、以及周六、日連成四天「小長假」，惟受疫情影響，市民不能外遊，連留港觀賞煙花匯演亦告吹。康樂及文化事務署向本報證實已取消在各區公園舉辦的中秋綵燈會及燈展。受禁聚令影響，寓意驅瘟祈福、並於中秋前後一連三晚舉行的大坑舞火龍亦宣告取消，令中秋氣氛大打折扣。不過，康文署就無意關閉公園禁止市民賞月。有傳染病專科醫生提醒市民，要遵守禁聚令，中秋亦應避免太多人聚集，以免增加社區播疫的風險。

康文署每年都會在維園、尖沙咀鐘樓外噴泉、高山劇場等多個地點舉辦綵燈展，即使去年發生反修例事件亦未有間斷。據悉，以往康文署在中秋節前個多兩個月已招標為綵燈會作準備，但今年受疫情影響，延遲至上月底(８月３１日)才匆匆招標，因時間趕急，翌日即截標，有製作公司坦言時間緊迫，要漏夜趕設計入標。

不過，籌備綵燈會的工作卻峰迴路轉，康文署上周四答覆本報查詢時表示，因應疫情的最新情況，原定今年在多區舉行的中秋綵燈會及燈展將會取消。康文署在中秋節假期期間，仍會加派人員巡邏該署轄下場地，呼籲在場人士遵守禁聚令及口罩令。並呼籲市民切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面或草地上；拋擲螢光棒或其他物品到樹上；或放孔明燈。

多年來有參與紮作中秋綵燈的夏中建師傳表示，明白疫情難預計，最緊要安全。他指受疫情影響，今年天后誕、盂蘭節等的紮作都叫停，生意已減少近６、７成，幸好仍有內地市場及自己有做紙紮祭品，「仲頂得住」。

大坑舞火龍總指揮陳德輝則對今年不能到維園舞火龍感到可惜。他又指，舞動火龍要動員逾百人之力，在禁聚令下今年大坑中秋舞火龍活動會取消，但仍會紮作龍頭及一小段龍身，以及一對龍珠，於農曆十四日(９月３０日)晚到大坑蓮花宮開光，及在空地當天拜四方，為市民驅瘟祈福。而早已訂購用作紮火龍的香則會與香莊商討暫存內地倉庫留待日後使用。他指大坑舞火龍已舉行了１４１年，除了日本佔領香港期間暫停外，從未間斷舉辦，故希望可於今年底復辦。

薄扶林村每年亦有中秋舞火龍，紮作師傳吳江乾表示，若有禁聚令就無法舉行，月中會開會商討今年的安排，或改為簡單的拜神儀式取代舞火龍。

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信到十月疫情仍未必會零確診，市民應避免到人多的地方，及遵守禁聚令。他估計康文署會在公園實施人流管制，避免群聚。感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，太多人群聚會增加社區播疫的風險，康文署人員應加強巡查及執法，提示市民限聚。