疫下裸聊及網上情緣騙案急增 12歲男童中招

疫情期間不少人經網上交友解悶，警方發現今年上半年裸聊和網上情緣騙案，較去年同期分別上升1.2倍及5成。至於裸聊年紀最小的受害人為一名就讀小學六年級的12歲男童。

網罪科警司張天樂表示，裸聊勒索案升幅較為顯著，由去年上半年的90宗，升至今年同期的206宗，涉及130萬港元。受害人有9成半為男性，其中有4成人為學生，年齡介乎12至63歲。單宗最大損失金額為逾19萬，該案發生於今年4月，受害人為一名63歲男子透過社交平台認識一名騙徒並與其進行裸聊，其後對方以公開他的裸聊片段為由向他勒索超過19萬港元，受害人匯款後報警求助。

而年僅12歲的受害人，今年5月透過即時通訊軟件認識一名網友騙徒並與其進行裸聊，對方威脅公開其裸聊片段，並勒索約值1000元的遊戲點數卡。受害人蒙受損失後將事件告知父親及報警。

最高損失金額的網上情緣騙案受害人為一名45歲女子，於去年2月透過社交平台認識一名訛稱為意大利商人的騙徒，兩人其後發展成網上情侶關係。自去年4月起騙徒以不同藉口向受害人索取金錢，受害人最終按騙徒指示共匯款超過1800萬港元。

網上情緣騙案方面，今年上半年有429宗，較去年同期上升5成2，損失金額達1.08億港元。涉案人士年齡為15歲至85歲，近9成為女性，當中有2成7是白領人士。

另外，商務電郵騙案方面，今年上半年有332宗，當中單宗損失最高案件涉及3.14億港元，所有案件合共錄得逾12.38億港元，較去年同期上升1成。