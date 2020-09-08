網罪案上半年倍增至6414宗　涉款15.27億元

新冠肺炎下港人留家抗疫，警方今年上半年錄得6414宗網上罪案，較去年同期分別上升逾1倍，涉款多達15.27億港元，其中以網上購物騙案增幅最多，有4046宗，增幅達2.7倍，涉款8880萬港元。警方指，本港科技罪案趨勢無可避免會有增加，即使下半年升幅有回落，亦比去年有所上升，呼籲市民網購要留心交易紀錄和細節。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂指，網購騙案中有2292宗口罩騙案，涉款達7000萬港元。他指疫情爆發初期因出現口罩短缺情況，網上持續有出售口罩的交易，因此警方成立協調中心，就有關案件截至7月拘捕104人，涉及320宗，罪名包括以欺騙手段取得財產、串謀詐騙等。

消委會投訴及諮詢部總主任莊龍五指，每年平均接獲25000宗市民就網購的投訴，當中涉及交易部分則佔4000至5000宗。單就今年上半年有關交易投訴就已急增至7600宗，較去年同期數字多出逾兩倍半，相信與疫情有關。當中上升幅度最高為涉及醫療健康用品，由以往只有10宗，升至2177宗，相信大部分與口罩有關。

張表示，絕大部分為買家付費後，以「未有貨到」、「運送中」為由而拖延良久，直至賣家失聯。部分消費者要求驗貨但遭送貨員拒絕，莊表示，驗貨是需要步驟，但若不許驗貨時，消費者需三思是否進行交易；而網購期間，消費者亦需注意有否退款機制，以保障自己。

網罪科早前亦與商業罪案調查科今年7月破獲一個跨國犯罪集團，以虛假網站偽裝成串流影片及音樂付費平台，以「釣魚電郵」方式盜用信用卡資料，騙取多個國家及地區市民共20億人的電郵、姓名、電話及地址等個人資料，涉及150宗交易，損失130萬港元，行動中警方拘捕集團骨幹的5名男女。

另外，警方最近發現有大量冒充銀行或政府機構的應用程式及網頁，在2016至2019年只有4宗相關舉報，但直至今年首8個月就發現380個虛假網址及應用程式下載連結，而警方已要求移除有關網站及程式。