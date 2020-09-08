攻擊政敵　承認造假　學者：CNN立場偏頗屢捱批

宋小莊指出，包括CNN在內的多個美國新聞機構都有立場。

美國有線電視新聞網絡（CNN）多年前已被批評新聞內容偏頗，報道處處充斥以美國為中心的世界觀。該傳媒近年更帶有明顯的政治立場，被揭為攻擊總統特朗普，不惜做假新聞，結果被特朗普在不同場合炮轟為「假新聞」最少二百三十三次，後者更一度撤銷CNN記者的白宮採訪證。

研究學者指出，CNN不專業源於美媒體各有立場，很多時候會以針對其他國家或人物處事，甚而會道聽途說當新聞造成報道偏頗。

在二○一七年，CNN引述匿名消息人士刊登調查報道，指特朗普助手與俄羅斯投資基金主席會面，參議院情報委員會需展開調查。未幾CNN以「不符合編採標準」為由撤回報道，三名編採人員則稍後請辭，其後有人承認有關特朗普過渡團隊通俄的新聞，大部分是「胡說八道」。

除不實報道及攻擊政敵，CNN亦捲入種族歧視風波。去年民主黨總統候選人初選，CNN被指刻意減少台灣移民後代參選人楊安澤的曝光率，反而報道支持率較低的參選人奧羅克。雖然CNN其後向其參選團隊道歉和修改畫面，但沒在節目澄清。

今年五月明尼蘇達州一名黑人被警員跪頸致死，引爆全國新一輪種族衝突。喬治亞州亞特蘭大示威者衝擊CNN總部前的警方防線，向警員投擲煙霧彈及鞭炮，並焚燒警車。CNN總部大樓的玻璃幕牆、標誌均被人塗污，事後特朗普在Twitter轉發揶揄。

全國港澳研究會理事宋小莊指出，包括CNN在內的多個美國新聞機構都有立場，許多時會針對其他國家，有時針對美國境內人士。

CNN與特朗普一直有「牙齒印」互相攻擊，認為兩者都有不專業的地方。他又以CNN報道本港反修例事件為例，批評CNN美化個別抗爭者，未有充分報道支持修例人士的意見，質疑CNN報道偏頗。