黎智英官司纏身　彭博CNN英雄式報道

壹傳媒黎智英多宗官司纏身後，西方媒體接連刊出針對打壓《東方日報》的報道。繼黎涉刑恐東方報業集團（下稱「東方」）記者案結案陳詞前一日，彭博新聞社香港分社刊出含沙射影的報道後，日前美國有線電視新聞網絡（CNN）以報章競爭為由，圖文並茂列出東方高層的背景資料。有學者認為，兩家美國媒體多番以正面報道將黎智英「英雄化」，同時又以「小報」及帶個人色彩的用詞醜化東方，內容偏頗，做法並不公道。

黎智英尚有五宗官司未審結，當中包括去年三宗未經批准集結案，他被控兩項未經批准集結及三項參與未經批准集結；另一宗涉及今年六月四日在銅鑼灣維園煽惑他人參與未經批准集結。此外，警方國家安全處於今年八月以涉嫌違反《港區國安法》或涉嫌干犯串謀欺詐等罪，拘捕黎智英及其兩名兒子，以及《蘋果日報》多名管理層，黎被凍結五千萬資產及不得離港，其後警方又通緝黎的左右手Mark Simon，眾人正保釋等候提訊。

然而，官司纏身的黎智英頻頻接受外媒訪問，當中彭博及CNN多番刊出黎的報道，後者近期提及黎的報道至少三十五篇，全部為正面報道。今年八月十四日，亦即黎遭警方國家安全處拘捕四日後，黎在香港接受CNN記者視像訪問，聲稱自己不主張港獨，只希望保留港人的言論自由等，獲身在美國的CNN主播用頗長的篇幅直播。

去年八月，CNN大篇幅報道黎智英是唯一對抗中國的民主派富翁，又轉播其創辦《蘋果日報》時的廣告短片，稱他為「勇敢的民主鬥士」，也刊登他同年七月到美國與副總統彭斯及美國國務卿蓬佩奧會面的相片，進一步將黎「英雄化」。

同樣地，黎亦曾多次接受彭博訪問，除了向該社宣稱自己被國安法拘捕是「莫須有」外，去年八月，彭博商業周刊訪問黎時亦「唱好」壹傳媒，黎又借機推銷網上訂閱。黎聲稱《蘋果日報》受打壓虧損多年，惟每逢示威日壹傳媒網站點閱率會大增；黎更辯稱自己會捐款給泛民政黨和立法會政治人物，但他未施分毫支持示威者。

「全世界好多人都批評CNN唔客觀，佢報黎智英只係為捧政治理念相同嘅人！」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，CNN報道充滿大美國主義，在冷戰時也被視為美國的「大外宣」，致力將與美國立場對立的政權推倒。陳直指有關報道將黎智英英雄化，太側重一方意見，違背新聞工作者要中立持平的準則，而黎的事迹亦被美化得不像報道，反似在宣傳其追捧的政治理念及意識形態。

陳續指，CNN作為外媒，未必深入了解東方及其高層的背景，相信報道內容屬道聽途說。他又指報道常把《東方日報》及《蘋果日報》拉在一起亦不公平，直言兩者的讀者群不同。而記者報道及追訪黎，是基於其涉及多宗官司及其「反中亂港」行為，為媒體對公眾知情權而進行，並非為了報章利益。他指彭博指《東方日報》是地方小報，反映其不了解香港媒體生態，東方是本港龍頭大報，外媒刻意貶低東方地位及醜化東方是借勢打壓，對東方不公道。