東方日報A1：CNN涉失實誹謗　東方據理反擊

美國有線電視新聞網絡（CNN）日前刊登一篇有關《東方日報》的報道，內容顛倒是非、混淆視聽，部分更有可能涉及誹謗，嚴重影響東方報業集團（下稱「東方」）聲譽。東方長期遭外界抹黑，現今黎智英官司纏身，西方勢力隨即發動龐大宣傳機器企圖打壓東方，多間西方傳媒先後為黎洗白，甚至協助黎抹黑競爭對手，政治意圖明顯。就CNN於9月5日刊登的報道，東方現作嚴正聲明，逐點回應以正視聽。

CNN在9月5日刊登文章，題為：兩名鴉片逃犯經銷商，一個傳媒大人物及宣稱鐵證如山的影片：香港報業世仇故事

CNN針對本報重點﹕

1. 兩名由內地來港的毒販，在1960年代創辦《東方日報》，以出位相片、名人醜聞等報道迅速成為香港最暢銷報章，直至1995年《蘋果日報》創立，搶去東方不少銷量，令兩份報章陷入競爭

東方回應：《東方日報》是由馬惜珍先生在1969年1月22日創刊，馬惜如先生從無參與。本集團於1987年在香港上市，歷年經過官方核數，憑努力採訪報道社會新聞，深入民心，獲大眾支持，至今連續44年香港銷量第一，CNN上述評論是否暗示東方辦報資金與毒品有關？CNN有何證據？會否擔心涉嫌誹謗？本集團保留一切追究權利。

2. 香港警方在1977年以涉嫌偷運700噸鴉片入口欲拘捕馬惜如，他在逮捕令前潛逃至台灣，其弟馬惜珍之後被捕，但在被扣留護照下潛逃至台灣，被香港政府通緝

東方回應：本集團已作出多次澄清，基於CNN報道有誤，現特別再澄清一次。當年廉署人員要求馬惜珍先生游說其身處台灣的胞兄馬惜如先生回港指證貪污警察，並承諾其胞兄回港作證一定不會被檢控。馬惜珍先生兩度前赴台灣向胞兄轉達廉署建議，惟遭胞兄拒絕，豈料回港未幾便遭警方檢控，被加為一宗案件的第9被告，是最後一名被告。

事件中，案中另外8名被告於1977年8月被捕，警方事隔一段時間才拘捕馬惜珍先生，該案亦缺乏足夠人證物證，單憑污點證人而作出指控；更可能牽涉政治檢控。事實上，案中的另外8名被告，有7人最終被判無罪。馬惜珍先生最終無被定罪，2005年10月26日，時任刑事檢控專員江樂士致函馬惜珍先生，承認基於當年的檢控證據不足，即使馬惜珍先生出庭應訊，亦不夠證據作檢控，律政司於2014年4月14日更指明馬惜珍先生將會無罪釋放，此足以證明案件為冤案，馬惜珍先生抗爭37年始沉冤得雪。而馬惜如先生亦從未被起訴。

CNN為何在事隔多年的今天，再含沙射影報道此案？背後有何動機？

英國人在1840年起向中國輸入鴉片，毒害中國百姓，最終引發鴉片戰爭，請問CNN對此歷史事實有何評價？

3. 馬澄坤在1994年向英國保守黨捐款1.7百萬美元，其後要求退款

東方回應：馬澄坤先生是在時任港督彭定康引薦下，在唐寧街10號會見時任英國首相馬卓安，並以馬惜珍先生的名義，向保守黨捐款100萬英鎊；彭定康當時承諾協助馬惜珍先生回港，惟事後並無兌現承諾，亦拒絕退款。

《東方》亦曾向美國前總統列根及老布殊捐款，請問CNN覺得有無問題？

4. 馬惜如在1998年逝世，其弟馬惜珍獨自在台灣，有聲音質疑馬澄坤是否真的希望其父回港，一名不願透露姓名的《東方日報》多年觀察者表示，如其父回港，馬澄坤不再是該報的「皇上」

東方回應：馬澄坤先生是中國人，尊重傳統美德，非常孝順，不明白為何CNN可以引述身份不明人士，隨便作出上述毫無根據的論述。

5. 東方自2013年起，派出8人隊伍日夜追訪黎智英，至2017年6月4日發生黎智英涉刑恐東方記者事件

東方回應：狗仔隊文化是由黎智英引入香港傳媒，破壞傳媒生態，騷擾政經界人士及藝人，壹傳媒亦曾長期派狗仔隊跟蹤偷拍東方高層出入。

記者等候追蹤新聞人物是現時常用採訪手法，2017年6月4日維園集會是公眾場合，各大傳媒均有到場，東方記者合法採訪毫無挑釁，反遭黎智英突然趨前以粗口辱罵及恐嚇，請問CNN有何評價？

6. 黎智英近年因反中方立場、涉及多宗案件面對審訊

東方回應：CNN所報道的內容是否支持黎智英反中方立場？是否因黎涉多宗審訊而同情他？

黎智英涉及多宗案件及面對審訊，都是因為涉嫌觸犯本港法律，請問CNN有何證據，認為是跟其反中立場有關？

7. 多名接受CNN今次採訪的人士拒絕透露姓名，擔心人身安全受威脅

東方回應：東方一向反對暴力，過往對社會暴力事件均予以譴責，本報記者過往採訪時，亦曾遭受黑惡勢力襲擊。CNN以含沙射影的行文引導讀者有錯誤聯想，東方表示遺憾。

CNN多年來一直於中東等多處戰地，採訪恐怖分子及相關人士，以CNN及美國的勢力，竟不能承擔受訪者的人身安全，日後還會有人向CNN報料？

8. 兩份報章的鬥爭相信會持續下去

東方回應：馬澄坤先生被捲入數十年政治漩渦及迫害後，早已隱退多年享受平靜。惟近日黎智英涉及刑恐記者、非法集結及涉違國安法等多宗案件後，彭博及CNN等西方傳媒，隨即連番報道東方及蘋果轇轕，當中不少並非事實，搞風搞雨，不禁令人質疑，是否中方依法拘捕黎智英，西方隨即動員打壓東方？相關報道多次提及馬澄坤先生，究竟有何用意？