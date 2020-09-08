網民熱話：外傭晾衫極自私？自己衣物好整齊　僱主衣物隨便堆

不少香港人忙於工作，未必注意到家中外傭表現，但當留意到異樣時隨時嚇一跳。近日有網民上傳照片，拍攝到外傭如何處理清洗好的衣物，情景令不少身為外傭僱主的網民亦大嚇一跳。

網民Ellie Li在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中分享兩張照片，拍攝到外傭如何分別晾曬自己及僱主的衣服。相中可見她有將自己的衣物用晾衣架整齊晾曬，而另一邊廂卻把僱主衣物則亂放在衫架上，築成「小衫堆」，不止弄皺衣物，衣物是否能完全晾乾亦是一大問題。

其他僱主網民都紛紛怒斥其行為，詢問事主「係咪終於明白點解啲衫有時會有噏味」，亦有不少人批評外傭相常自私，「自己啲衫就咁整齊，主人啲衫就曬鹹魚咁亂擺」；更表示「樓主咪算好脾氣，畀我見到實即刻炒佢魷魚」。事主事後留言回覆，「依家請工人都難，惟有教好佢啦」，有網民因此稱讚她脾氣好。

網民有話說：

王高兒：如果佢呢個係佢晾完衫嘅完成相，我已經炒咗佢

EK Fringe：樓上掟落嚟？

Kathy Ng：我畀我工人睇佢都笑，你個工人應該好唔鍾意你

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