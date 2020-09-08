Dr.東：長咳又多痰　小心慢性支氣管炎作怪　煙民高危

不少煙民都會長期咳嗽及喉嚨多痰，這些都有可能是患上慢性支氣管炎的症狀。有呼吸系統科專科醫生指出，煙民是慢性支氣管炎的高危一族，長期忽視容易令肺部受感染，從而引起肺炎。慢性支氣管炎暫無方法根治，只能靠藥物紓緩症狀，患者或長年受病情影響生活。醫生指若想停止對氣管有更大傷害，最好戒煙。

肺是身體換氣的部位，氣體須經過支氣管再進入肺部。當支氣管發炎，黏膜分泌增加，就會導致喉嚨有痰、咳嗽等症狀。呼吸系統科專科醫生林冰表示，支氣管炎有慢性及急性之分，若相關症狀持續逾一周，便有可能是慢性支氣管炎，惟慢性支氣管炎暫未有方法完全根治，只能靠藥物控制病情惡化。至於急性支氣管炎主要由病毒引起，通常帶有傳染性，可能會透過飛沫或接觸傳染，但未必需針對性處理，通常可自行痊愈，有需要亦能處方紓緩性藥物。

林又指出，慢性支氣管炎不具傳染性，通常由吸煙引致，但也可能發生在非吸煙者身上，因為長期接觸有毒氣體或廢氣會增加罹患風險，例如在停車場、隧道收費亭工作的員工等。即使吸服長效藥物，亦只能減低發作機會，對氣管所造成的破壞不可逆轉，呼籲有關人士戒煙，或盡量避開有毒氣體的環境。

不過，慢性支氣管炎同樣可以急性發作。林指急性發作可以由細菌感染、病毒感染，以及環境因素造成，例如患者曾前往高污染的地方，或所經之處有發射催淚彈等。林提醒，當痰的分量及顏色突然增多或改變，便有可能是急性發作，需要處方抗生素、類固醇，或擴張氣管藥物，以紓緩炎症，幫助呼吸和化解肺中黏液；若病情嚴重，或要入院接受霧化治療。倘若長期不處理，痰多堵塞氣管導致肺部難有空氣通過，輕則患者會容易氣喘，影響日常生活，重則令肺部易於感染，誘發肺炎。

感冒、肺炎、哮喘和支氣管炎都會出現咳嗽病徵，難分辨是否患上慢性支氣管炎，林認為若長期有相關症狀，甚至已影響日常生活，最好諮詢醫生意見，醫生會根據患者病歷、有否吸煙史等條件診症，並提醒市民不要因病徵輕微就自行配藥處理，以免拖延治療時間。

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