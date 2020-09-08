康復患者糞便樣本仍存新冠病毒　專家籲重新檢視出院指引

香港中文大學醫學院近日發現，新冠肺炎患者即使沒有腸胃不適的症狀，其腸道及糞便均發現有活躍的新冠病毒，部分人的呼吸道樣本更已完全驗不到病毒。中大醫學院院長陳家亮今早(8日)在電台節目表示，深喉唾液樣本驗不到病毒的出院患者，並非百分之百無傳染性，醫院管理局應重新審視新冠肺炎確診者的出院指引。

陳指，現時只有出現腸胃不適症狀的患者，才需留大便樣本化驗，惟中大研究發現，最少一半住院的成人確診者，大便樣本驗出有病毒，部分甚至是仍然活躍的病毒，但呼吸道樣本就完無驗不到。

陳又稱，幼兒身體免疫系統未完全成熟，故感染新冠病毒後，未必會有發燒等徵狀，但其排出的病毒量與成人患者基本無異。他認為，檢測範圍應擴大至嬰幼兒，而嬰幼兒或難以進行深喉唾液檢測，但進行大便樣本檢測則危險性相對較低。

對於學校恢復面授課堂，陳指以目前的檢測能力，難以為全港中小學及幼稚園學生作檢測，故建議可先辨識出高風險地區，集中為該組別作檢測。