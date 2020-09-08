遇查「起飛腳」襲警　男教師判囚9星期

網民於去年11月11日發起「黎明行動」在各區堵路，當日男教師楊博文(29歲)被指在上水一迴旋處駕車慢駛，被警員截停要求搜車，他表現激動掙扎，期間涉踢中警長腹部，因而被控襲警。他否認控罪，於今年6月經審訊在粉嶺法院被裁定罪名成立。裁判官延至今天（8日）判刑，最終決定判他入獄9星期，但獲准保釋等候上訴。

被告楊博文被定罪後，裁判官為他索取精神、心理及背景報告。今日辯方求情表示被告無精神和心智問題，雖然他已因案被解僱，但校長仍為他寫信求情，讚揚他負責任，有熱誠，將正能量帶給學生。此外，被告的父母均為長期病患者，父親是癌症康復者，母親則患有抑鬱症，被告除了教書和做運動外，都會花很多時間照顧父母。辯方指被告一向奉公守法，沒有不良嗜好，認為本案是單一事件，希望法庭判以非監禁懲罰。

裁判官判刑時指本案案情嚴重，法庭需保護正常執行職務的警員，因此必須判監。裁判官指被告沒有悔意，案發時一次又一次嘗試堵路，警員才截停他，他起腳踢警員，最終他因激動掙扎而受傷。

裁判官直言同情被告父母，指被告是家中獨子，對他供書教學多年，而他亦是家中經濟支柱，故法庭曾考慮是否判他緩刑，但因他沒有悔意，看不到有洗心革面的想法，故最終判他即時監禁。

本案事主警長鍾宏業早前作供時表示，當日見被告駕車在迴旋處慢駛造成阻塞遂將他截停，被告落車後表現激動更一度欲離去，他制止時被告激烈掙扎，並起腳踢他，膝部撞到他的腹部。但被告反指遭警按在地上，將他的頭在地上摩擦，另有警員跪在他頸上和揸他下陰。裁判官最終接納警長證供，相反就指被告謊話連篇，因此裁定他罪成。