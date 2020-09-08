警員受襲鳴槍反擊　遭槍傷少年被控暴動

去年禁蒙面法惹來多區示威，一名便衣警駕車返警署時疑被示威者包圍襲擊，有人更涉向他投擲汽油彈，令他受2％燒傷，受襲警亦鳴槍反擊。警方事後拘捕一名受槍傷男生，控告他有意圖導致他人身體受嚴重傷害罪和暴動罪。案件今（8日）在粉嶺法院提訊，應辯方要求被告毋須答辯，押後至11月3日再訊，期間被告續准保釋。

控罪指現時15歲的被告於去年10月4日，在元朗大棠路及青山公路近元朗段交界，與他人有意圖而非法及惡意傷害警員陳港橋。被告另被控在同日同地，與其他不知名人士參與暴動。

據了解，事主當晚接載同僚到附近執勤後，駕車返回元朗警署，期間遭逾30名示威者包圍，示威者要他出示委任證，他拒絕並揮動警棍驅散示威者，示威者嘗試搶去警棍，有人則拍打私家車。事主落車後隨即被人捉住後頸，他又見有人揮舞雨傘和鐵通等，期間他感到有人意圖搶槍，他於是開槍，示威者亦四散。

有人繼續施襲，並兩度將汽油彈扔到事主腳邊。事主呼救，未幾警員亦到場支援他。事主送院治理，他除了身體多處有裂傷和瘀傷外，亦受了2％燒傷。

此外，救護員另接報有人在現場30米外有人受傷，於是前來協助，並將大腿受槍傷的被告送院救治，被告於翌日凌晨被捕。