嶺大校長鄭國漢去信師生　有望月底恢復部分面授課堂

踏入新學期，惟本港疫情仍不明朗，嶺南大學校長鄭國漢今日(8日)去信師生，原決定在整個2020/21秋季學期採用實時網上教學模式，以確保大學成員的安全和福祉，但近日見到感染人數下降，若情況繼續改善，將有機會可於本月底開始恢復一些面授課堂。

鄭國漢指原本希望今個秋季恢復面授課堂，可惜過去幾個月，本港新冠肺炎疫情轉差，令此目標無法實現，故決定在整個2020/21秋季學期採用實時網上教學模式。學期開始後，學校會檢討教學的安排，並在公共衞生狀況許可下，增加面授的元素，以及恢復舉行線下課外活動。然而，在過去一個星期左右，本地感染人數下降，若情況繼續改善，將有機會可於這個月底開始恢復一些面授課堂。

至於校園迎新活動方式，也移師網上進行，讓新本科生能夠獲取重要的訊息，以及與學長們聯繫，幫助他們準備迎接大學生活；而首屆「嶺大網上職業博覽會」亦將於今年稍後時間舉行，為同學提供不同行業實習機會和畢業生計劃的資訊。

另外，校方今年5月成立了「2020年畢業生支援基金」(「基金」)，至今已籌得200萬港元的捐款，幫助嶺大畢業生發展事業和創業。