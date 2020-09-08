主題公園及會展擬下周五重開　港府與11國接觸打造旅遊氣泡

因應新冠肺炎疫情回穩，政府公布周五(11日)起再度放寬防疫措施。商務及經濟發展局局長邱騰華今(8日)透露，若疫情進一步受控，期望下周五(18日)起可以重開主題公園和會展的展覽，並同時撤銷對主題公園及會展的社交距離限制措施。他指主題公園重開前會做好防疫措施，例如入場者要預約、適時清潔消毒等，認為有條件重開。

邱又提到打造「旅遊氣泡」，指港府至今先後對11個國家進行初步接觸，提出願意作出雙邊討論恢復互相出行，初期會有階段性及風險管理，當中已有5至6個國家表示有興趣，而泰國及日本已進行雙邊接觸。港府亦與德國、法國及瑞士有接觸，紐西蘭及澳洲亦有興趣與港恢復出行。他指出，最近亦去信馬來西亞、越南及新加坡等東南亞國家，他指互相出行的安排會規定入境者出發前要有檢測，抵步後亦要有檢測，而雙方政府要互認檢測結果。

他坦言，恢復出行的安排在初期可能有條件限制，若部分國家面積大，可能會先有點對點限制，例如只對某城市恢復出行，或者商務客優先。