起警察底案　拘捕警否認逼被告解鎖手機

電訊公司男技術員涉嫌利用工作之便，非法取得警察家屬客戶等的個人資料，再向Telegram一群組帳戶管理人「報料」，提供一名督察父親的個人資料供發布。他之後再涉嫌拍攝警署，令警署內一名女警感到擔心，結果被警方截查和揭發。該男技術員否認3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪，案件今（8日）在區域法院續審。

去年9月22日在何文田俊民苑一帶巡邏的高級警員盧偉洪供稱 ，接到女警員通知有人在該屋苑高層停車場高位有所動作，他遂與隊員前往調查。他到達上址後，見到被告並確認是同事所描述的人，他於是向被告出示委任證及表露身份，而他見被告欲把手中的電話放入褲袋時，他隨即制止及拿走該電話，他又在被告身上搜出一張職員證等。他又向被告詢問為何在停車場及目的等，及警告被告若沒有合理解釋，或會以遊蕩罪被捕，但被告對大部分問題不予回應，只表示是跟人進入停車場及行錯路。盧認為被告神色緊張及不敢正視他，認為不尋常及被告有所隱瞞，最後拘捕被告，被告在警誡下則表示「我行錯咗地方，唔應該咁做」。

辯方盤問時道出另一版本，指盧與隊員到達上址時，被告已被嚇得靠牆蹲下及喘氣。有警員在被告的袋中找到一透明護目鏡及問被告有否參與示威，被告當時回應指因工作上有需要才攜帶。這時，又有警員要求被告解開電話的密碼，否則會控告他偷電話。被告最後就範，有警員在其中一部電話發現通訊程式Telegram，指「有料到」，盧於是衝往被告處，有警員更不讓被告喝水。而盧亦曾問被告是否討厭警察及相信新屋嶺的事情，被告則回應指「希望唔係真嘅，但我怕係真嘅」，盧卻向被告稱「你實際喺度做乜嘢，你知我知」。但盧全不同意辯方上述所指稱。

另疑被告拍攝警署內而感到擔心的女警郭美玲，供稱因當時因反修例事件，不少同事被影相及起底，故被訓示進行反罪惡調查，需留意會否有人拍攝警署內的人或車輛。郭於紅磡警署內一隱蔽觀察點進行觀察，並留意到對面停車場梯間的被告在徘徊，又見他拿起電話等，她擔心被告是在拍攝警署內的同事及車輛，恐會被用作起底，遂着同事前往查看。

辯方則向郭指出她當晚就事件所錄取的口供中，完全無提及任何反修例事件，亦沒有提及擔心同事或車輛，及沒有提及要留意任何人拍攝警署等事宜，只寫上進行反罪惡巡邏，指她當日只是進行普通的反罪惡巡邏。郭同意該份口供並沒有提及有關事項，但強調因起底情況才需要進行反罪惡巡邏，並指曾有另一份補錄口供以作補充。辯方卻指該份補錄口供，是她在上月才補錄，郭同意及指是案件主管指示她補錄。