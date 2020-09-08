逾7000港人申請移民澳洲創17年來新高　當地組織加緊支援

澳洲政府上月因應《港區國安法》實施，宣布延長香港特區護照持有人的部分學生或工作簽證逗留期限，並為未來的申請者提供在當地永久居留的途徑。澳洲內政部數據顯示，自去年反修例運動以來申請移民澳洲的港人數字，創下至少17年來新高。澳洲政壇加強關注香港局勢，當地港人組織亦加緊支援赴澳港人。

澳媒早前引述官方數據顯示，去年7月1日至今年4月30日為止，共有7264名港人申請澳洲永久居留簽證，較2003年以來任何一個財政年度都多，也較對上一年同期多約50%。數據顯示自2012年後，申請移民澳洲的港人數字升多跌少，學者認為中國對港政策轉趨強硬，令港人對一國兩制失去信心。《港區國安法》實施後，相關移民和留學顧問收到的查詢激增，加上澳洲政府宣布針對港人的新簽證措施，外界認為未來數年澳洲或出現港人移民潮。

澳洲不少政客相繼就《港區國安法》發聲，總理莫里森曾指因應香港的變化，可能有港人帶同生意及技術等移民，故希望吸引港人在當地讀書及工作、港企遷到當地經營。有在澳港人組織表明，會支援新來的香港移民，並繼續與澳洲政府聯絡，展開國際游說工作。有當地港人甚至呼籲港人，不要以移民模式思考去留問題，而是以走難模式思考及計劃離開香港。