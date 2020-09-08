要求減租不遂　聖安娜被入稟收舖

聖安娜西餅店位銅鑼灣蘭芳道的分店，被其中一名業主入稟高院指其欠租逾4萬港元，要求聖安娜交回舖位。入稟狀指聖安娜早前自行減租，遭眾業主拒絕後卻仍只支付其訂下的新租金，因此業主要求其交出欠下的差價及交還單位。

原告是涉案的蘭芳道15號舖位其中一名業主郭偉文（譯音），被告是聖安娜餅屋有限公司。入稟狀指該舖位共有3名業主，原告擁有接近3份1的業權。眾業主與被告於2016年2月簽訂租約，被告自2016年2月至2019年2月每月需支付12萬港元租金。但在2018年6月，雙方簽下第二份租約，被告自2019年2月至2222年2月以月租13萬港元租用該舖位，為期3年。

入稟狀指被告於2019年9月25日向業主發信，要求自10月起減租至每月9萬港元，雙方曾作商討但未能達成協議。被告於今年5月再發信要求6月起減租至8萬港元但遭拒絕，被告卻自行每月繳付8萬港元租金，原告每月只收到約2.2萬港元，比其原本應得的租金少。

眾業主最終決定自9月起終止被告的租約，因此原告入稟高院追討被告3個月的租金差額4.1萬多港元，並要被告交還舖位。