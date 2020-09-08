首發紅雨學校停課　家長批通知太遲　學生感無奈但興奮

澳門氣象局於本月1日實施新《暴雨警告信號》後，今早(8日)7時20分首次發出紅色暴雨警告信號。教青局隨後宣布，中學上午停課，小、幼及特殊教育全日停課，惟當時已有不少學生正在回校途中。在早上約7時半，新口岸有學校門外有學生聚集，並陸續有家長駕車送子女回到學校，有學校安排老師及校工，提醒學生及家長停課安排，並在門外張貼停課告示，同時開放校舍讓學生入內暫避，並提供校巴接載學生回家。

不少家長帶同子女在返學途中得知消息後，即折返回家，亦有不少學生在快餐店打躉，慢慢歎早餐，亦有人冒雨趕上班。有家長認為，當局在學生準備上學時才發出暴雨安排不合理，應提前公布，使家長及學生準備；有學生稱到校後才知道停課，對通知來得遲感到無奈，但亦對停課表示興奮；另有學生表示在巴士上得知停課，隨即落車折返，但不少學生已返校，認為是次紅雨停課通知來得遲「唔太方便」。

教青局教育廳廳長黃嘉祺於電台節目表示，黃色暴雨信號於早上7時05分生效時，已按機制與氣象局保持溝通，其後當局在7時20分改發紅色暴雨信號後，已即時啟動應變機制，除了發布停課通知外，亦透過與學校的溝通群組，提醒學校停課不停校，照顧已返校的學生；而學校已即時通知校巴折返，送學生回家；治安警也協助在口岸通知跨境學生回家。

對於有家長認為停課訊息發布遲，黃指出當局已持續因應新《暴雨警告信號》分級制的實施，向家長和學生宣傳，以及與氣象局保持密切的溝通。他又指，氣象局已預告未來數天天氣不穩定，提醒市民多留意氣象訊息。