年均250名心臟病童需接受手術　家長嘆政府支援不足

先天性心臟病是香港常見的疾病。兒童心臟基金會今(8日)舉行發布會，將籌得的善款捐助「童心向前計劃」，為先天性心臟病兒童(「心童」)提供醫療經濟援助。有「心童」家長指，子女患病令其心情沉重，而政府未有提供援助，令其壓力更甚。

瑪麗醫院兒童心臟科顧問周啟東醫生表示，本港每1000名初生嬰兒就有6至8名患有先天性心臟病，惟現時政府只資助部分手術治療費用，而費用高昂的治療器具，如「介入性導管」及「心臟起博器」等均不獲資助，對「心童」家庭造成負擔。他又指，基金會與瑪麗醫院兒童心臟科合作多年，至今已向約1000名「心童」作超過2000萬港元的醫療經濟援助，令他們得到適切治療。

基金會籌款事務委員會聯席主席張慧儀稱，香港每年平均有500名住院「心童」，當中近一半，即約250人需接受心臟外科手術，為患病兒童及其家庭帶來壓力和焦慮。她說，基金會將新設心理輔導、遊戲及藝術治療，加深病童對先天性心臟病的認識，為療程作好準備，並減低其焦慮及不安感。

劉先生育有一名患有先天性心臟病的3歲兒子，由於對心臟病認識不多，且兒子長期在醫院接受治療，故身心都出現沉重壓力，經多次高風險手術及約1年的復康訓練後，兒子的病情已穩定，表面上與普通小孩無異，但仍需持續覆診。他又指，政府未有為病童家庭提供任何支援，令其壓力百上加斤。